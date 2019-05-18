الأخضر_الشاب ينهي استعداداته لكأس العالم بسقوط ثلاثي أمام #البرتغال

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صحيفة الخليج الإلكترونية
اختتم منتخب السعودية للشباب، مبارياته التحضيرية لكأس العالم 2019، والتي تستضيفها بولندا، بالسقوط أمام البرتغال، بهدف مقابل ثلاثة.
وتتواجد السعودية، في المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للشباب 2019، والتي تستضيفها بولندا، إلى جانب كل من فرنسا ومالي وبنما.
وأنهى منتخب الأخضر الشاب، الشوط الأول من مباراته أمام البرتغال، متقدمًا بهدف نظيف سجله فرج الغشيان، في الدقيقة 28، من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
ولكن في الشوط الثاني، قلبت البرتغال، النتيجة على الأخضر السعودي، وسجل لاعبيها 3 أهداف متتالية، في الدقائق 57 و68 و76.
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