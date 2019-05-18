بطولة #اسبانيا: #أتلتيكو_مدريد ينهي موسمه بتعادل مع #ليفانتي

قلب أتلتيكو مدريد الوصيف تأخره بثنائية ونقص عددي الى تعادل مع مضيفه ليفانتي 2-2، السبت في افتتاح المرحلة 38 الاخيرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وتقدم ليفانتي سريعا عبر الاوروغوياني اريك كاباكو (6) وعززه بهدف روجر (36). وفي مطلع الشوط الثاني، طرد الحكم الارجنتيني انخل كوريا (51)، ليكمل لاعبو المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني المباراة بعشرة لاعبين.

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