حساب_المواطن يوضح..  هل يمكن الاستفادة من #الدعم رغم إيقاف الخدمات؟

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد برنامج حساب المواطن ، أن إيقاف الخدمات لا يعطي البنوك الحق في حجب الدعم المستحق عن المستفيد.

وكشف برنامج حساب المواطن عن طريقة وضوابط الاستفادة من دعم حساب المواطن بالرغم من إيقاف الخدمات.

إيقاف الخدمات

وتلقت خدمة العملاء في البرنامج سؤالاً من مواطنة قالت فيه :” زوجي عليه إيقاف خدمات هل نقدر نستفيد من حساب المواطن؟”.

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وردت خدمة العملاء بالقول: “في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا ” نشط ” وكنت مستحقةً للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهتك مشكلة تتم معالجتها من قِبل البنك”.

تفاصيل الدفعة الـ18

وكان حساب المواطن قد أعلن اليوم تفاصيل الدفعة الثامنة عشرة، حيث شمل الدعم 83% من المستفيدين المؤهلين في البرنامج بمتوسط بلغ 1000 ريال للأسرة.

وأوضح حساب المواطن أن مبالغ دعم المستحقين بلغت 2.5 مليار ريال، فيما بلغت تعويضات الدفعة السابقة 14.5 مليون ريال.

واستفاد من الدفعة 18 من حساب المواطن 12.3 مليون مستفيد وتابع، و83% من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم.