الوزراء_اليمني: سقوط انقلاب #ميليشيا_الحوثي قريب

الخليج - واس

أكّد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، أن انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بات على وشك السقوط.

وقال رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي أجراه بقائد المنطقة العسكرية الرابعة في بلاده وقمرها عدن، اللواء الركن فضل حسن: الحكومة الشرعية وبدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن ماضية بعزيمة وثبات نحو النصر الكامل واجتثاث أخطر وأسوأ انقلاب دموي طائفي في تاريخ اليمن الحديث.

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وأضاف: العمليات العسكرية في شمال محافظة الضالع بجنوب البلاد تكللت بدحر ميليشيا الحوثي من مدينة قعطبة والمناطق المجاورة لها، مع استمرار تضييق الخناق عليها حتى تحرير جميع المناطق.

وشدد على أن مشروع الميليشيات الحوثية وداعميهم يهدف للنيل من أمن واستقرار دول الجوار في الخليج والمنطقة العربية والعالم.