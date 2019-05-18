مدرب #توتنهام يتلقى عقوبة مع إيقاف التنفيذ قبل لقاء #نهائي_دوري_الأبطال

صحيفة الخليج الإلكترونية

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الجمعة إن ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير عوقب بالإيقاف لمباراة واحدة أوروبيا مع وقف التنفيذ بعد تأخر انطلاق مباراة الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام أياكس امستردام.

وتعني هذه العقوبة، المؤجل تنفيذها لمدة عام سيوضع خلال المدرب قيد الملاحظة، أن المدرب الأرجنتيني سيتمكن من حضور مواجهة فريقه توتنهام أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو في مدريد.

كما فرض الاتحاد القاري للعبة غرامة قدرها عشرة آلاف يورو (11170 دولارا) على توتنهام بسبب المخالفة نفسها في حين شملت الاتهامات الموجهة إلى النادي المنتمي لشمال لندن ارتكاب ”تصرف غير لائق من مسؤولين“.

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ووجهت لجنة الانضباط والقيم في الاتحاد الأوروبي تحذيرا إلى ايريك تن هاج مدرب أياكس بسبب دوره في تأخر انطلاق مباراة الذهاب في لندن.

وفرض الاتحاد القاري غرامة على برشلونة قيمتها 20 ألف يورو بسبب ”سوء التنظيم“ خلال التعادل 1-1 مع توتنهام في كامب نو في دور المجموعات في ديسمبر كانون الأول الماضي.

كما عاقب الاتحاد القاري أياكس بغرامة قدرها 52500 يورو بعد إدانته بارتكاب أعمال شغب من قبل الجمهور والقاء مقذوفات وسد الممرات بين المدرجات في مباراة دور الثمانية بدوري الأبطال على ملعبه أمام يوفنتوس الشهر الماضي في دور الثمانية.