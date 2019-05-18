شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء فندق بـ«مركزية المدينة» لسبب طارئ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - المدينة المنورة:

أخلت الجهات الأمنية والإسعافية 35 نزيلاً بفندق مكوّن من 13 طابقاً في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، بسبب حريق اندلع في الفندق.

وأوضح متحدث الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، أن الدفاع المدني بالمدينة تبلغ عند الساعة (٠١:١٤) اليوم السبت عن حادث حريق محدود في مدخنة مطعم بالدور الثالث بفندق بالمنطقة المركزية مكون من 13 دوراً.

وعليه فقد تمت السيطرة على الحادث وإخماده بدون إصابات، وتم إخلاء 35 نزيلاً احترازياً ثم تسليم الحادث لجهة الاختصاص.

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