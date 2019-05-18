شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على الطائف.. و«تحذير أحمر» من عواصف رعدية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت محافظة الطائف هطول أمطار متفرقة ما بين متوسطة إلى غزيرة، شملت بعض المراكز الإدارية منها (الشفا، كلاخ، سديرة، السيل الكبير، شقصان، الجرد، العطيف، عشيرة الكر).

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للراصد، قد حذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على محافظة الطائف، تشمل الشفا، وكامل محافظة ميسان، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ عند الساعة الثانية ظهراً اليوم السبت، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء اليوم نفسه.

من جانبها أهابت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن الأودية ومجاري السيول.

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