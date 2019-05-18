شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطراري بمطار الرياض.. وفاة مساعد طيار إثر أزمة قلبية في الجو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تعرض مساعد طيار إحدى رحلات فلاي اديل لأزمة قلبية، أعلن على إثرها قائد الطائرة حالة الطوارئ والهبوط الاضطراري بمطار الملك خالد الدولي.

وسارعت فرق الإنقاذ الطبية لإسعاف مساعد الطيّار فور هبوط الطائرة إلا أنه فارق الحياة بعد الوصول إلى المستشفى.

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في هذا الصدد عقب الرئيس التنفيذي لشركة فلاي أديل السعودية، كون كروفياتس على الحادث قائلا:” تعجز الكلمات أن تعبر عن حزني العميق لنقل خبر وفاة أحد زملائنا مساعد الكابتن مصعب سليمان، والذي وافته المنية مساء اليوم”.

وأضاف كروفياتس: “مصعب سليمان أصيب بأعراض مرضية لدى وصول رحلته إلى الرياض وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لإنقاذه إلا أنه توفي في المستشفى في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة”.

وأشار إلى أنه يتم الآن الإعداد لإحضار عائلة الراحل سليمان إلى الرياض، متابعا “سنبذل قصارى جهدنا لتخفيف مصابهم، لقد كان عضوًا مهمًا في عائلة طيران أديل، وسنفتقده كثيرًا، ونعبر عن حزننا لفقده”.