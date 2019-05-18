وزير الطاقة الإماراتي يعلق بشأن مهمة أوبك ومستوى مخزونات النفط العالمي

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي قوله اليوم السبت "إن مخزونات النفط العالمية ما زالت تتزايد خاصة في الولايات المتحدة وإن مهمة أوبك وحلفائها المتعلقة بالحفاظ على التوازن في سوق النفط لم تنته بعد.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich

وأشار المزروعي في حديثه للصحفيين في جدة إلى أن الالتزام باتفاق خفض الإنتاج ممتاز وأنه راض عن مستوى التزام الإمارات بالاتفاق.

وأدلى وزير الطاقة الإماراتي بتلك التصريحات قبل اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة غدا الأحد، التي تضم أبرز الدول المنتجة للنفط من أوبك وخارجها بما في ذلك السعودية وروسيا.

من جهته قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم السبت إن أوبك ستتجاوب مع احتياجات سوق النفط ولكنه قال إنه غير متأكد مما إذا كان هناك نقص في النفط لأن البيانات خاصة الواردة من الولايات المتحدة مازالت تظهر ارتفاع المخزونات.

Advertisements

وقال الفالح لرويترز في تصريحات في جدة إن أوبك لن تتخذ قرارا بشأن الإنتاج قبل أواخر يونيو/ حزيران موعد اجتماع المنظمة.

وأضاف "سنكون مرنين وسنفعل الصواب كما هو شأننا دائما".

وقال الفالح إن مبدأين يوجهان أوبك "أحدهما الحفاظ على السوق في اتجاهها صوب التوازن وعودة المخزونات إلى المستوى الطبيعي. والثاني أن نكون متجاوبين مع احتياجات السوق. إنني متأكد أننا سنحقق التوازن السليم".