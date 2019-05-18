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وأضاف إبراهيم في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، اليوم السبت 18 مايو/ آيار، أن الطرفان لا يملكان سوى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، من حكم مدني، لبناء الدولة على مستوى المجالس الثلاث (التشريعي والتنفيذي والسيادي)، مشيرا إلى وجود ضغوط إقليمية ودولية كبيرة على المجلس العسكري، للدفع بعملية المفاوضات، والوصول إلى حل نهائي.
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وعن تكرار الاعتداء على المتظاهرين السودانيين، قال المحلل السياسي السوداني: "النظام السابق أورث البلاد العديد من المليشيات المسلحة، مثل الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية، وكان يقمع بها المدنيين في مدن السودان مثل دارفور والنيل الأزرق".
وتابع: "الجيش السوداني بدأ فعليا في تصفية هذه المليشيات والنظام السابق بشكل تدريجي".
ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 أبريل/ نيسان الجاري، إثر حراك شعبي.
وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي سوداني: ليس أمام المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير سوى التفاوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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