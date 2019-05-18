"كما لم ترها من قبل"... الإمارات تلتقط صورة عالية الدقة من داخل السعودية

ونشر رئيس مجلس وكالة الإمارات للفضاء، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، الصورة على حسابه الرسمي على "تويتر"، وعلق عليها بالقول: "صورة من الفضاء للحرم المكي الشريف في المملكة العربية السعودية، التقطتها خليفة سات بجودة عالية الدقة".

وكان القمر الاصطناعي "دبي سات2"، التقط صورة للحرم المكي في يونيو/حزيران 2017، بدقة تصل إلى "1 متر"، وأطلق مركز محمد بن راشد للفضاء القمر للاستشعار عن بعد "دبي سات-2" إلى الفضاء الخارجي في عام 2013، أما "خليفة سات"، فقد أطلق للفضاء في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.