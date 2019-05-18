نقابات عمالية لبنانية تعلق نشاطها بسبب "إهانة" البطريرك الراحل

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© REUTERS / AZIZ TAHER
وأعلن رئيس التكتل النقابي المستقل، جورج العلم، تعليق اتحادات عضويتها في الاتحاد العمالي العام، وذلك رفضا للتطاول على مقام الكاردينال نصر الله صفير، والى حين استقالة المفترين وتصحيح الخلل المزمن.
ومن بين الاتحادات التي علقت عملها: الاتحاد اللبناني للنقابات العمالية، الاتحاد اللبناني للنقابات الحرة، اتحاد النقابات، المستقلة، اتحاد النقابات المتضامنة، اتحاد النقابات المتحدة، اتحاد التقنيات الحديثة، اتحاد قطاع النقل، اتحاد القطاع التجاري، اتحاد نقابات جبل لبنان الشمالي، اتحاد نقابات قطاع التأمين.
وأكد العلم أن هذه الاتحادات تضع نفسها بتصرف البطريرك اللبناني بطرس الراعي.
أما البطريرك صفير فقد توفي عن عمر يناهز 99 عاما بعد صراع مع المرض، وحسب "بي بي سي" هو من بلدة ريفون بقضاء كسروان وأصبح بطريرك الكنيسة في 19 أبريل/ نيسان عام 1986، قبل أن يقدم استقالته في عام 2011 للانصراف للتأمل والصلاة.
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