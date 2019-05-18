شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة مكة» تلاحق مُطلق النار على «ساهر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 – مكة المكرمة:

كثفت شرطة مكة المكرمة، جهودها للقبض على شخص أطلق النار على أحد أجهزة “ساهر” بطريق “الطائف – الباحة”، مشيرة إلى أنه تم تحريز الآثار تمهيداً للقبض على الفاعل.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي في تويتر: “إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه شخص يطلق النار على أحد أجهزة الرصد الآلي بطريق (الطائف – الباحة)، فقد تم تحريز الآثار تمهيداً للقبض على الفاعل”.