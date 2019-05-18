شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة معرفة دخول وقت الأذان أثناء تحليق الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أوضحت هيئة الطيران المدني للمسافرين كيفية معرفة دخول وقت الأذان أثناء تحليق الطائرة في الجو، وذلك لتمكينهم من تحديد وقتي الإفطار والإمساك أثناء سفرهم.

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وبيَّنت الهيئة أن المعتاد في عدد من شركات الطيران أن يقوم قائد الطائرة بتحديد موعد الإفطار أو الإمساك للركاب خلال الرحلة.

ولمعرفة وقت الإفطار أو الإمساك على متن طائرات الخطوط التي لا تعلن عن موعد دخول الأذان، دعت الهيئة المسافرين لسؤال ملاحي الطائرة، أو رؤية علامات الشروق والغروب بالعين المجردة.

وأشارت إلى أنه يمكن للمسافر رؤية الغروب بنفسه على متن الطائرة لإفطار الصائم وأداء صلاتي المغرب والعشاء، ولكن يحتاط له بعد دخوله الأرض التي تحلق فوقها الطائرة بوقت كافٍ.