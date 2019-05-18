شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بإندونيسيا تحذر رعاياها بالابتعاد عن مركز العاصمة 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

وجهت سفارة المملكة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، تحذيراً إلى جميع المواطنين والمواطنات المتواجدين هناك، بالابتعاد عن مركز المدينة، لاحتمالية وقوع ازدحام وتجمعات سياسية من تاريخ 16 رمضان وحتى 18 رمضان.

ونشرت السفارة أرقام هواتف للتواصل المباشر مع السفارة عند الحاجة وهي: 00628553003000 – 00628111806446 – @KSAembassylD – www.mofa.gov.sa هاتف 00622129023444 الطوارئ.

فيما نشرت سلطات إندونيسيا 32 ألف فرد أمن في العاصمة جاكرتا، بعد إطلاق تحذيرات من وقوع هجوم مسلح محتمل خلال الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات الرئاسية في 22 من شهر مايو الجاري، الموافق 17 رمضان.

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ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، اليوم الجمعة، عن متحدث باسم الشرطة الإندونيسية إنه تم إلقاء القبض على 60 من المسلحين المشتبه بهم خلال العام الجاري، فيما قُتل سبعة آخرون عند مقاومتهم الاعتقال.

وأضاف أن الشرطة اعتقلت 29 مشتبهًا بهم خلال الشهر الجاري فقط ممن يُزعم أنهم يخططون لتنفيذ تفجيرات خلال مظاهرات متوقع انطلاقها عند الإعلان عن نتائج الانتخابات الأسبوع المقبل، فيما حث المواطنين على عدم تنظيم مسيرات لتجنب وقوع هجمات مسلحة.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المواطنين الإندونيسيين قد توجهوا إلى صناديق الاقتراع في 17 أبريل الماضي لاختيار رئيس البلاد ومشرعي البرلمان.