شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: مخزونات النفط مرتفعة.. و«أوبك» ستتجاوب مع احتياجات السوق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكد وزير الطاقة خالد الفالح اليوم السبت أن “أوبك” ستتجاوب مع احتياجات سوق النفط ولكنه قال إنه غير متأكد مما إذا كان هناك نقص في النفط لأن البيانات خاصة الواردة من الولايات المتحدة مازالت تظهر ارتفاع المخزونات.

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وأضاف الفالح في تصريحات خاصة لوكالة “رويترز” قبل اجتماع لجنة وزارية يوم الأحد لكبار منتجي النفط من أوبك وخارجها ومن بينهم السعودية وروسيا إن أوبك لن تتخذ قراراً بشأن الإنتاج قبل أواخر يونيو موعد اجتماع المنظمة.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون منهم روسيا على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ الأول من يناير الماضي ولمدة ستة أشهر وهو اتفاق يهدف لوقف تراكم المخزونات وانخفاض الأسعار.

وقال الفالح “سنكون مرنين وسنفعل الصواب كما هو شأننا دائما” في إشارة لأي قرار قد يتخذ في اجتماع يونيو بشأن مواصلة تخفيضات الإنتاج.