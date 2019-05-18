دمشق تُعلن التصدي لأهداف إسرائيلية قرب العاصمة

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دمشق
شهد محيط العاصمة دمشق، الجمعة، دوي انفجار، حيث أن دفاعات الجيش الجوية استهدفت "أجساما مضيئة" قادمة من اتجاه إسرائيل، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا". وتبين أن الدفاعات الجوية في الجيش السوري استطاعت أن تسقط عددا من الأجسام القادمة من إسرائيل. وأوضح مصدر عسكري سوري أن وسائط الدفاع الجوي اكتشفت أهدافا معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها، بحسب "سكاي نيوز". وكانت أطراف بلدة يلدا بريف دمشق قد شهدت العثور على كميات من الأسلحة والذخائر بينها صواريخ أمريكية من صنع إسرائيلي، في إطار عمليات الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب.
وأعلن قائد ميداني أنه «خلال متابعة عمليات تمشيط المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب في ريف دمشق وبالتعاون مع الجهات المختصة تم العثور على صواريخ أمريكية وكميات كبيرة من الذخيرة والقذائف والأسلحة المتنوعة المتوسطة والخفيفة كانت مخبأة ضمن أحد المنازل الذي حولته التنظيمات الإرهابية إلى مستودع قبيل
وأعلن قائد ميداني أنه «خلال متابعة عمليات تمشيط المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب في ريف دمشق وبالتعاون مع الجهات المختصة تم العثور على صواريخ أمريكية وكميات كبيرة من الذخيرة والقذائف والأسلحة المتنوعة المتوسطة والخفيفة كانت مخبأة ضمن أحد المنازل الذي حولته التنظيمات الإرهابية إلى مستودع قبيل اندحارها».
وأشار قائد ميداني آخر إلى أنه من بين الأسلحة المضبوطة «صاروخ مضاد طيران وصاروخ "آر بي آر" يوجسلافي الصنع ومجموعة متنوعة من الذخائر من بينها قاذف لهب وصواريخ "لاو" إسرائيلية الصنع وعدد من رمانات الـ"آر بي جي"، ومدافع الهاون بعيارات مختلفة، بالإضافة إلى قنابل يدوية دفاعية وهجومية مختلفة المنشأ منها ذات منشأ إسرائيلي وأمريكي كما تم العثور على عدد من صواريخ "التاو" أمريكية الصنع»، بحسب سبوتنيك.
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