انت الان تتابع الفالح يقول إنه ليس متأكدا من وجود نقص في النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم السبت إن أوبك ستتجاوب مع احتياجات سوق النفط ولكنه قال إنه غير متأكد مما إذا كان هناك نقص في النفط لأن البيانات خاصة الواردة من الولايات المتحدة مازالت تظهر ارتفاع المخزونات.

وقال الفالح لرويترز في تصريحات في جدة قبل اجتماع لجنة وزارية يوم الأحد لكبار منتجي النفط من أوبك وخارجها ومن بينهم السعودية وروسيا إن أوبك لن تتخذ قرارا بشأن الإنتاج قبل أواخر يونيو حزيران موعد اجتماع المنظمة.

Advertisements

وأضاف ”سنكون مرنين وسنفعل الصواب كما هو شأننا دائما“.

وقال الفالح إن مبدأين يوجهان أوبك ”أحدهما الحفاظ على السوق في اتجاهها صوب التوازن وعودة المخزونات إلى المستوى الطبيعي. والثاني أن نكون متجاوبين مع احتياجات السوق. إنني متأكد أننا سنحقق التوازن السليم“.