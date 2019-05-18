صورة عالية الدقة للحرم المكي بواسطة “خليفة سات”

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

التقط القمر الاصطناعي “خليفة سات”، صورة فضائية واضحة وعالية الدقة “0.7 متر” للحرم المكي الشريف في مكة المكرمة، احتفالا بحلول شهر رمضان الفضيل.

ونشر رئيس مجلس وكالة الإمارات للفضاء، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، الصورة على حسابه الرسمي على “تويتر”، وعلق عليها بالقول: “صورة من الفضاء للحرم المكي الشريف في المملكة العربية السعودية، التقطتها خليفة سات بجودة عالية الدقة”.

وكان القمر الاصطناعي “دبي سات2” التقط صورة للحرم المكي في يونيو 2017، بدقة تصل إلى “1 متر”، وأطلق مركز محمد بن راشد للفضاء القمر للاستشعار عن بعد “دبي سات-2” إلى الفضاء الخارجي في عام 2013، أما “خليفة سات” فقد أطلق للفضاء في أكتوبر الماضي،