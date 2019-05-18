تحذيرات أمريكية لطائرات الركاب العابرة فوق الخليج

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي حذّرت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة شركات الطيران العابرة فوق منطقة الخليج العربي، بشأن المخاطر الأمنية على خلفية التوترات العسكرية والسياسية القائمة مع إيران.

وجاء في بيان صادر عن سفارتي الولايات المتحدة لدى الكويت والإمارات العربية المتحدة، أن طائرات الركاب التي تعبر فوق منطقة الخليج، تواجه خطر "التشخيص الخاطئ" بسبب التحركات العسكرية والتوترات السياسية المتزايدة في المنطقة.

وأشار إلى وجود احتمالات حول التدخل الخارجي في أنظمة الملاحة للطائرات أو قطع الاتصالات عنها دون سابق إنذار.

ويذكّر التحذير بحادثة إسقاط طائرة الركاب الإيرانية Airbus A300 المتوجهة من طهران إلى دبي، من قبل سفينة USS Vincennes الحربية الأمريكية، بعد أن ظنتها مقاتلة من طراز F-14، إبان الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج عام 1988.

Advertisements

وأسفرت الحادثة عن مقتل 290 شخصًا، كانوا على متن الطائرة، بينهم 66 طفلًا.

ومؤخرا، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

والإثنين الماضي، أجرت مقاتلات أمريكية "طلعات ردع فوق الخليج العربي" موجهة ضد إيران.