سوريا تعلن تأجيل استئناف الرحلات الجوية العراقية إلى دمشق لأجل غير مسمى

© AP Photo / Karim Kadim دمشق — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن وزارة النقل السورية: "تلقت وزارة النقل السورية قرارا تأجيل رحلة الطائرتين التابعتين للخطوط الجوية العراقية واللتان كانتا مقررتين اليوم السبت 18-5-2019 إلى إشعار آخر". وأوضحت الوزارة أن "قرار التأجيل يتعلق بأسباب استكمال بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية بين الشركة ومؤسسة الطيران المدني السوري". وكانت وزارة النقل السورية أعلنت الخميس الماضي استئناف الرحلات الجوية العراقية إلى مطار دمشق الدولي، بداية من اليوم السبت، وذلك بعد 8 سنوات من التوقف.

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