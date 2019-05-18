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© AP Photo / Karim Kadim
وأوضحت الوزارة أن "قرار التأجيل يتعلق بأسباب استكمال بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية بين الشركة ومؤسسة الطيران المدني السوري".
وكانت وزارة النقل السورية أعلنت الخميس الماضي استئناف الرحلات الجوية العراقية إلى مطار دمشق الدولي، بداية من اليوم السبت، وذلك بعد 8 سنوات من التوقف.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا تعلن تأجيل استئناف الرحلات الجوية العراقية إلى دمشق لأجل غير مسمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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