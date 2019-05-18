- 1/2
- 2/2
© Sputnik . Valeriy Melnikov
وخلال التحقيق أعترف الوافد الأوروبي بأنه أعتاد على امتهان التسول في معظم العواصم الخليجية حيث يذهب لهذا الغرض خصوصا ويخرج بحصيلة وافرة على حسب تأكيده.
وتم ضبط بحوزة المتهم مبلغ مالي على نحو 1200 دينار (3,960 دولارا) حصل عليها خلال أيام أمضاها في الكويت.
وتم إدراج أسم المتهم على لائحة الأشخاص الغير مصرح لهم دخول الكويت، وتم أخذ بصماته من قبل قطاع البحث الجنائي.
وتحركت القوات الأمنية بعد ورود عدة بلاغات تفيد بوجود شخص أنيق يستوقف المارة ويطلب منهم بأدب عملة كويتية متعللا بأن بحوزته دولارات فقط.
وكشف مصدر أمني انه تم نقل البلاغ الى مباحث العاصمة والتي قام رجالها بجمع التحريات وتحديد هوية المتسول والذي تبين انه يقيم في فندق 3 نجوم ووصل إلى الكويت قبل نحو 10 أيام.
وأضاف المصدر بالقول: تم تتبع الوافد الأوروبي وخلال وجوده في منطقة العاصمة وتحديدا في أحد الأسواق الراقية وأثناء توقيفه أحد المتسوقين لممارسة تسوله تم توقيفه والعثور بحوزته على مبلغ مالي وبالانتقال إلى مسكنه عثر على حصيلة التسول.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على وافد أوروبي ابتكر طريقة للتسول في دول الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.