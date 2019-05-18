"داعش" يغزو قرية في الموصل

وأضاف المصدر لـ"السومرية نيوز"، إن "عناصر تنظيم "داعش" قاموا بحرق 12 دارا سكنية بقرية تل الرمان في الجانب الأيمن غربي الموصل، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة قبل أن تصل القوات الأمنية إلى مكان الحادث".

© AP Photo / Marko Drobnjakovic

وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية طوقت المنطقة، واتخذت إجراءات مشددة".

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وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في ديسمبر/ كانون الأول، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

ويكرر تنظيم "داعش" بين فترة وأخرى استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها خلال عمليات التحرير، إلا أن القوات الأمنية تحبط غالبية تلك العمليات وتوقع خسائر بين عناصر التنظيم.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.