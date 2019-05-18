ووفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) فإن إرهابيين يتحصنون في محافظة إدلب وأقصى الريف الشمالي في اللاذقية قرب الحدود التركية اعتدوا، اليوم السبت، بالصواريخ على قريتي الشراشير والحويز ما تسبب باستشهاد مدني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية في المنازل.
وأشارت الوكالة إلى أن وحدة من الجيش ردت على مصدر الاعتداء بضربات أسفرت عن تدمير منصات إطلاق صواريخ وإيقاع خسائر في صفوف الإرهابيين.
وفي قت سابق، أفادت مصادر إعلامية سورية، اليوم السبت صباحا، أن الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم الروسية تصدت لمجموعة من الطائرات المسيرة والقذائف الصاروخية.
وذكرت قناة "الإخبارية" السورية أن الدفاعات الروسية في قاعدة حميميم الجوية تصدت لهجوم من الطائرات المسيرة والقذائف الصاروخية.
ومن جهة أخرى، أشار التلفزيون الرسمي السوري أن الهجوم يقف ورائه الجماعات الإرهابية التي أطلقت طائرات مسيرة وقذائف صاروخية على قاعدة حميميم وريفي جبلة والقرداحة قرب مدينة اللاذقية.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا... المسلحون يقصفون ريف اللاذقية بالصواريخ (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.