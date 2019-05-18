عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365
أعلن الأردن، السبت، وصول مواطن وزوجته، لأراضيه، بعد إفراج سلطات النظام السوري عنهما مساء الجمعة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تلقت الخليج 365 نسخة منه.
ونقلت الوزارة في البيان عن متحدثها، سفيان القضاة، تأكيده "وصول المواطن وزوجته اللذين أعلن عن فقدانهما داخل الأراضي السورية منذ السبت الفائت، إلى مركز حدود جابر، بعد أن تم الإفراج عنهما مساء الجمعة من قبل السلطات السورية".
والأحد الماضي، أعلنت السلطات الأردنية، متابعتها مع النظام السوري مصير مواطن وزوجته، انقطع الاتصال معهما أثناء إجرائهما زيارة إلى سوريا.
وأشارت الخارجية في بيان حينها، إلى أن المواطن يدعى "صدام عبد الغني"، إلا أنه لم يذكر اسم زوجته أو جنسيتها.
يشار أن النظام السوري اعتقل 30 مواطناً أردنياً، منذ فتح الحدود بين البلدين، نهاية 2018، قبل الإفراج عن 8 منهم، مطلع أبريل/نيسان الماضي، بعد استدعاء القائم بأعمال سفير دمشق لدى عمّان عدة مرات بهذا الخصوص.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يعلن إفراج النظام السوري عن أحد مواطنيه وزوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.