الأردن يعلن إفراج النظام السوري عن أحد مواطنيه وزوجته

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أعلن الأردن، السبت، وصول مواطن وزوجته، لأراضيه، بعد إفراج سلطات النظام السوري عنهما مساء الجمعة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

ونقلت الوزارة في البيان عن متحدثها، سفيان القضاة، تأكيده "وصول المواطن وزوجته اللذين أعلن عن فقدانهما داخل الأراضي السورية منذ السبت الفائت، إلى مركز حدود جابر، بعد أن تم الإفراج عنهما مساء الجمعة من قبل السلطات السورية".

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والأحد الماضي، أعلنت السلطات الأردنية، متابعتها مع النظام السوري مصير مواطن وزوجته، انقطع الاتصال معهما أثناء إجرائهما زيارة إلى سوريا.

وأشارت الخارجية في بيان حينها، إلى أن المواطن يدعى "صدام عبد الغني"، إلا أنه لم يذكر اسم زوجته أو جنسيتها.

يشار أن النظام السوري اعتقل 30 مواطناً أردنياً، منذ فتح الحدود بين البلدين، نهاية 2018، قبل الإفراج عن 8 منهم، مطلع أبريل/نيسان الماضي، بعد استدعاء القائم بأعمال سفير دمشق لدى عمّان عدة مرات بهذا الخصوص.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.