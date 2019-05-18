الدفاع العراقية: مقتل 6 من "داعش" بعملية أمنية شمالي البلاد

العراق/حسين الأمير/الخليج 365-



أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، مقتل 6 من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي بعملية امنية شاركت فيها مروحيات هجومية في جزيرة صلاح الدين شمالي البلاد.



وقالت الوزارة في بيان لها، أطلعت عليه "الاناضول"، إنه "بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود موقعين بداخلها عدد من الارهابيين في جزيرة صلاح الدين، دمرت قوة من الفوج الأول لواء 91 الفرقة الرابعة عشرة وبمشاركة طيران الجيش، الموقعين".



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وأوضح البيان أن "طيران الجيش تمكن من قتل 6 إرهابيين، وبعد تفتيش المكان القريب عثرت القوة على موقع للمسلحين يحتوي على 3 أحزمة ناسفة، و6 عبوات ناسفة".



وبدأت التنظيم الإرهابي مؤخراً زيادة نشاطه في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذت سلسلة عمليات استهدفت عناصر امن ومدنيين.



وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

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