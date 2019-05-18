العين الإماراتي يخطف “هدف” #الهلال و #النصر

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صحيفة الخليج الإلكترونية
في مفاجأة مدوية، كشف الإعلامي الرياضي فهد الدريهم، نجاح نادي العين الإماراتي، في خطف أحد أبرز الهدافين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي 2018-2019.
وأسدل الستار، يوم الخميس الماضي، على أغلى نسخة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بتتويج نادي النصر، باللقب، على حساب غريمه الأزلي الهلال.
وأشار الدريهم في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى حسم نادي العين، بشكل رسمي، صفقة التعاقد مع المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا، نجم نادي التعاون.
وبرز تاوامبا “29 سنة”، والذي انتقل إلى التعاون، في الصيف الماضي، قادمًا من صفوف بارتيزان بلجراد الصربي، بشدة في الملاعب السعودية، خلال الموسم الرياضي الحالي، حيث حل في وصافة هدافي الدوري، برصيد 21 هدفًا، بالإضافة إلى إحرازه 6 أهداف في كأس خادم الحرمين الشريفين.
وألمح تاوامبا، بعد قيادته فريقه التعاون، للتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، إلى تلقيه عروض من الهلال والنصر، للتعاقد معه، في الصيف المقبل، معربًا وقتها عن أمنيته في تمثيل أحد الفريقين.
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