اختتام تصفيات #المجموعات من #بطولة_المملكة_لنخبة_دوري_المدارس لكرة القدم بـ #جدة

صحيفة الخليج الإلكترونية اختتمت اليوم تصفيات المجموعات من بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم القائمة منافساتها على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

وتأهل إلى دور الثمانية من تصفيات فرق المرحلة الثانوية، فريق مدرسة منارات القصيم وفريق ثانوية المأمون من المدينة المنورة من المجموعة الأولى، وفريق مجمع الحقو التعليمي وفريق ثانوية الملك فيصل من حفر الباطن من المجموعة الثانية، وفريق ثانوية الأقصى من جدة وفريق مدرسة قرطبة من الرياض عن المجموعة الثالثة، وفريق مدرسة مؤته من مكة المكرمة وفريق ثانوية عبدالله بن مسعود من عسير عن المجموعة الرابعة.

وستلعب غدًا تصفيات دور الثمانية، حيث ستتواصل منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم حتى المباراة النهائية المقررة في 23 مايو الجاري.

وتشهد جميع مباريات البطولة حضورًا لافتًا للمواهب الكروية في مختلف المراكز، وسط متابعة ميدانية من الإدارة الفنية بالمنتخبات الوطنية السنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم وعدد من كشافي عدة أندية محلية وأجنبية.

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