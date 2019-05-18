الدوري_الأميركي_للمحترفين: ميلووكي يتقدم تورونتو 2-صفر في نهائي الشرقية

سجل النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 30 نقطة و17 متابعة وقاد ميلووكي باكس الى مضاعفة تقدمه على ضيفه تورونتو رابتورز (2-صفر) بسهولة 125-103، الجمعة في نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وبعد معاناته في المباراة الاولى ضد تورونتو قبل تحقيق فوز صعب، قدم ميلووكي، متصدر الدوري المنتظم، اداء مختلفا، وصنع فارقا وصل الى 28 نقطة مع ضيوفه.

وتنتقل السلسلة الى كندا في المباراتين الثالثة والرابعة يومي الاحد والثلاثاء على ارض تورونتو.

وعلق يانيس بعد الفوز “ذهنيا، كنا جاهزين لهذه المباراة. فرضنا الايقاع منذ بدايتها. عرفنا ان تورونتو ينوي تقديم اداء جيد ومحاولة تحقيق فوز على أرضنا”.

وهذا ما حصل بالفعل، فتقدم ميلووكي بفارق 18 نقطة في الربع الاول، بفضل تسع نقاط سريعة من المهاجم المونتينيغري نيكولا ميروتيتش وتسجيل 12 نقطة متتالية دون رد لرابتورز في نهاية الربع.

بين الشوطين، بلغ تقدم ميلووكي 25 نقطة (64-39)، اذ ساهم المهاجم التركي المخضرم ارسان ايلياسوفا بخمس عشرة نقطة واضاف الجناح مالكولم بروغدون 12 من مقاعد البدلاء. وتفوق بدلاء ميلووكي في هذا الشوط بواقع 31-11.

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ولدى الخاسر، كان النجم كواهي لينارد كالعادة افضل المسجلين مع 31 نقطة و8 متابعات.

وبرغم محاولاته واختراقاته المتعددة، لم ينجح رابتورز في تقليص الفارق الى اقل من 13 نقطة.

وسجل للخاسر ايضا الموزع كايل لاوري 15 نقطة واضاف البديل نورمان باول 14 نقطة.

وهذا الفوز السادس تواليا لميلووكي في الادوار الاقصائية الحالية، والسادس في البلاي اوف بفارق أكثر من 20 نقطة معادلا رقما قياسيا في الدوري.

وأضاف يانيس الذي تم ترشيحه الجمعة مع جيمس هاردن (هيوستن روكتس) وبول جورج (أوكلاوما سيتي) لجائزة أفضل لاعب في الدوري، انه لم يفكر في هذا الامر خلال المباراة برغم اطلاق الجماهير عبارة “أم في بي! أم في بي!” (أفضل لاعب في الدوري) أكثر من مرة “لا أهتم بهذا الامر الان. اهتم بالذهاب الى تورونتو والتركيز على المباراة الثالثة”.

ويلتقي الفائز من هذه السلسلة التي قد تمتد الى سبع مباريات، مع الفائز من نهائي الغربية بين غولدن ستايت ووريزر حامل اللقب في آخر موسمين وبورتلاند ترايل بلايزرز (2-صفر).