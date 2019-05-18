صحيفة الخليج الالكترونية أطاحت دوريات الضبط الميداني بالتعاون مع دوريات مكافحة التسول بعدد كبير من المتسولين بالرياض منهم رجال ونساء وأطفال من جنسيات مختلفة. وسيتم إحالة المواطنين منهم إلى الجهة المختصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيما سيتم إحالة غير المواطنين إلى اللجنة الأمنية لمكافحة التسول لاتخاذ الإجراءات النظامية. جاء ذلك فور توجيه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر لتعزيز التواجد الأمني، ورصد المخالفات والظواهر السلبية، وكل ما يهدد الأمن العام بالأسواق والمجمعات التجارية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بينهم أطفال ونساء.. ضبط عصابات تسول “متعددة الجنسيات” في #الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.