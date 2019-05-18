“زوار حديقة أبها الجديدة” نسعد بطبيعة المكان والفعاليات والألعاب الترفيهية بأسعار مخفضة

ابها

أكد زوار حديقة أبها الجديدة مساء أمس بما شاهدوه من التطوير المتسارع للحديقة الذي عكس صورة مختلفة وجميلة في أذهان الزوار يوم أمس، كان ذلك أبرز ما تحدث عنه الزوار عن جمال المكان والطبيعة والبرامج والفعاليات و الأنشطة ومواقع الأسر المنتجة للمأكولات .

وعبر الآباء والأمهات للأطفال بالتنظيم المتميز على مسرح بحيرة السد بحديقة أبها الجديدة وعن ما يقدم من خدمات ، وحسن التعامل الراقي من قبل موظفين التنظيم وتشغيل مدينة الألعاب الترفيهية للأطفال ، وقال الجميع بأن أكثر ما جذب الزائر الدخول المجاني لموقع الحديقة وتخفيض أسعار الألعاب الترفيهية للأطفال والتي لا تقارن عن أي موقع ترفيه آخر للأطفال .

وتعكف شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات على جلب العاب تعد الأولى من نوعها من خارج الوطن إلى منطقة عسير وتحديداً في حديقة أبها الجديدة والتي ستكون إضافة للمكان خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الشركة بأن هناك شباب وشابات على أتم التدريب باشرو العمل على التنظيم وتشغيل مواقع مدينة الألعاب الترفيهية داخل الحديقة .

وتم توفير كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن مع توفير الممرات الخاصة بهم .



وأكدت الشركة بأن الدعوة عامة لكافة الأسر والعائلات والزوار لزيارة حديقة أبها الجديدة وتناول طعام الافطار مغرب كل يوم على ضفاف بحيرة السد مع تخصيص مواقع خاصة للأسر والعائلات ووجود مدينة ترفيهية للأطفال ومشاهدة فعاليات ليالي أبها الرمضانية التي تأتي بالتعاون المشترك مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بأبها .

من جانب آخر قدمت مساء يوم أمس برامج وفعاليات ليالي أبها الرمضانية على مسرح بحيرة السد تنوعت بين الفوازير الرمضانية للأطفال والفطرة والقريقعان والالعاب الرمضانية ومعرض للصور وركن للتراث والحرف اليدوية للماضي الجميل وعدد من البرامج الثقافية الأخرى.