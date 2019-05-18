الوزراء يشدد على عدم التوسع في تمديد الابتعاث

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد مجلس الوزراء على الجهات والمصالح الحكومية كافةً ضرورة الالتزام بمدة ابتعاث منسوبيها.

كما شدد على عدم التوسع في تمديد الابتعاث، والالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات في هذا الخصوص.

ويهدف هذا التوجيه إلى الإسهام في الحد من استنزاف بنود الابتعاث، والتقليل من المصروفات، وكذلك لما للتوسع في التمديد من أثر سلبي على المبتعث.