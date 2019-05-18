وفاة وإصابة 9 أشخاص إثر تصادم مروع بالطائف

صحيفة الخليج الالكترونية

شهدت محافظة الطائف، مساء أمس حادث تصادم مروع بين مركبتين أسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين، تم نقلهم للمستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وكانت الفرق الإسعافية بالطائف قد باشرت عند الساعة ٥:٣٠ من مساء الجمعة، حادث تصادم وجها لوجه وقع بين مركبتي مما نتج عنه عدد من الإصابات والوفيات وذلك بعد كوبري سديرة باتجاه سديرة.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه الفرق الإسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري، وعند وصول الفرق للموقع اتضح وجود تسع حالات إسعافية إحداها انتقل إلى رحمة الله.

وأضاف الثبيتي أنه تم على الفور فرز الإصابات حيث تعرضت ثلاث منها لإصابات خطيرة واثنتان لمتوسطة وثلاث حالات بسيطة، وتم التعامل مع الحالات بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلهم بعد التنسيق للمستشفى لإكمال اللازم.