شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وبرَد على معظم المناطق.. تعرف على خريطة توقعات الحالة الجوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، حائل تمتد الى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي و جنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.