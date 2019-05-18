استثمر في صحتك.. دليل الصحة العالمية للوقاية من الخرف

دبي - بواسطة محمد فارس من المهم للمرء أن يستثمر في صحته لتجنب بعض الأمراض في سن متقدمة، ومنها الخرف الذي وضعت منظمة الصحة العالمية دليلاً لتقليل نسبة الإصابة به. الدليل يقوم على التمارين والتغذية المتوازنة. © picture-alliance/Chromorange/Fotodesign Märzinger Provided by Deutsche Welle

في ظل الارتفاع المتزايد بالمعدلات السنوية للإصابة بالخرف في سن متقدمة، وضعت منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية توصيات جديدة بهدف المساعدة في التقليل من خطر الإصابة بالتدهور العقلي وخرف الشيخوخة. عن هذا يقول المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "على مدار الثلاثين عاماً القادمة، من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص المصابين بخرف الشيخوخة إلى ثلاثة أضعاف. وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتقليل هذه المخاطر. تؤكد الأدلة العلمية أن الأشياء المفيدة لقلبنا يمكن أن تكون جيدة لأدمغتنا أيضاً".

تشمل التدابير التي أوصت بها المنظمة العالمية على ما يأتي:

* النشاط البدني :بالنسبة إلى الأصحاء والأشخاص الذين يعانون من الخرف على حد سواء، فإن النشاط البدني مهم جداً: على الأقل 150 دقيقة أسبوعياً من النشاط المعتدل أو 75 دقيقة من التمارين المكثفة بالإضافة إلى تمارين القوة. أما في حالة محدودية الحركة فيُنصح بالقيام كل ثلاثة أيام أسبوعياً بتمارين للتدرب على التوازن من أجل منع السقوط. * عدم التدخين:مَنْ يدخن فعليه الإقلاع عن هذه العادة الضارة فوراً. وحاول الحصول على مساعدة المختصين للتخلص من إدمان التدخين. * نظام غذائي متوازن:اتباع نظام غذائي متوازن ومعتدل ​​يقلل من خطر ظهور الخرف وتطوره. ويجب أن يقوم هذا النظام على الكثير من الفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة. ولكنه يجب أن يكون في الوقت ذاته قليل الدسم والسكر والملح. * الابتعاد عن المكملات الغذائية:لا يُنصح باستخدام المكملات الغذائية مثل فيتامين B أو E أو الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة أو منتجات الفيتامينات المتعددة للوقاية من الخرف. * التقليل من الوزن الزائد. * تجنب الإفراط في استهلاك المشروبات الكحولية. * التواصل مع المحيط الاجتماعي:الاتصال بالمحيط الاجتماعي والتفاعل معه يساهم في صحة جيدة، لذلك يجب الحفاظ على سبُل التواصل هذه طوال الحياة. وإذا أُصيب المرء بمشاكل في السمع، فيمكن التغلب عليها في حالات كثيرة من خلال أجهزة تقوية السمع. * الفحص الدوري:مراقبة مستوى السكر في الدم والتمثيل الغذائي للدهون وضغط الدم بانتظام وعلاجها إذا لزم الأمر.

يُذكر أن الخرف يرتبط بتدهور الوظائف العقلية إلى مستويات تفوق المتوسط، كما أنه سبب رئيسي لإعاقة الأشخاص الكبار في السن واعتمادهم على الآخرين. ويؤثر الخرف على الذاكرة والتفكير والتوجه والتفاهم والحساب والتعلم واللغة والقدرة على اتخاذ القرارات. وبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن نحو 10 ملايين شخص يُصابون بالخرف كل عام في جميع أنحاء العالم.

ع.غ/ ط.أ