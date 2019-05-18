انت الان تتابع مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة إماراتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
صورة أرشيفية
أعلنت هيئة الطيران المدني في دبي، تحطم طائرة صغيرة جنوب مطار دبي، ما أدى إلى مصرع ثلاثة بريطانيين وشخص من جنوب إفريقيا، بحسب وكالة "رويترز". وقال بيان للهيئة، اليوم الخميس، إن الطائرة، وهي من طراز دي.إيه.42 ومسجلة في المملكة المتحدة، كانت في مهمة طيران "لمعايرة أجهزة الملاحة الأرضية في مطار دبي الدولي". وأضاف البيان أن الهيئة تواصل التحقيق في الحادث وأن الحركة الجوية بمطار دبي تسير بشكل طبيعي. وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت الإمارات سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم في دبي اليوم، على متنها 4 أشخاص ما أدى إلى وفاة قائد الطائرة ومساعده.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، فإن الطائرة تابعه لشركة هوني ويل، وقد كان على متنها 4 أشخاص، ويرجح سقوطها جراء خلل فني، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية. وذكر المكتب في بيانه أن عمليات مطار دبي الدولي تسير، بشكل طبيعي، بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات وتحويل رحلات أخرى لمطار آل مكتوم الدولي،
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، فإن الطائرة تابعه لشركة هوني ويل، وقد كان على متنها 4 أشخاص، ويرجح سقوطها جراء خلل فني، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.
وذكر المكتب في بيانه أن عمليات مطار دبي الدولي تسير، بشكل طبيعي، بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات وتحويل رحلات أخرى لمطار آل مكتوم الدولي، كإجراء احترازي بسبب الحادث، مؤكدا وجود الفرق المختصة في موقع الحادث.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice)
المكتب الإعلامي لحكومة دبي: حادث سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم على متنها ٤ ركاب نجم عنها وفاة قائد الطائرة و مساعده، والفرق المختصة متواجدة في موقع الحادث. pic.twitter.com/VsXmu2V427— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 16, 2019
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