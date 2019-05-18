البرلمان الكويتي: الدولة جاهزة لأي حرب في الخليج

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أمير الكويت

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، إن الحكومة قدمت خلال جلسة المجلس اليوم الخميس، عرضا أكدت خلاله استعدادها لمواجهة أي طارئ في المنطقة. جاء ذلك في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة الكويتي، عقب انتهاء جلسة النظر في طلب مناقشة التطورات الإقليمية المتسارعة، وتأثيرها على أمن واستقرار الكويت، والمقدم من النواب والحكومة، والذي نوقش في جلسة سرية. وأوضح الغانم أنه وفقا للشرح المفصل الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تبين مدى دقة وحساسية وخطورة المرحلة المقبلة.

وشدد رئيس مجلس الأمة الكويتي، على أن توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التي صدرت في اليومين الماضيين، تستدعي من جميع المسؤولين وأبناء الشعب الكويتي، اتخاذ كل أشكال الحيطة والحذر، والاستعداد لكل الاحتمالات المقبلة.وأضاف الغانم قائلا :"خارجيا للأسف، الأوضاع غير مطمئنة، أما داخليا بالتأكيد

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