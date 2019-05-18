انت الان تتابع البرلمان الكويتي: الدولة جاهزة لأي حرب في الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أمير الكويت
قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، إن الحكومة قدمت خلال جلسة المجلس اليوم الخميس، عرضا أكدت خلاله استعدادها لمواجهة أي طارئ في المنطقة. جاء ذلك في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة الكويتي، عقب انتهاء جلسة النظر في طلب مناقشة التطورات الإقليمية المتسارعة، وتأثيرها على أمن واستقرار الكويت، والمقدم من النواب والحكومة، والذي نوقش في جلسة سرية. وأوضح الغانم أنه وفقا للشرح المفصل الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تبين مدى دقة وحساسية وخطورة المرحلة المقبلة.
وشدد رئيس مجلس الأمة الكويتي، على أن توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التي صدرت في اليومين الماضيين، تستدعي من جميع المسؤولين وأبناء الشعب الكويتي، اتخاذ كل أشكال الحيطة والحذر، والاستعداد لكل الاحتمالات المقبلة.وأضاف الغانم قائلا :"خارجيا للأسف، الأوضاع غير مطمئنة، أما داخليا بالتأكيد
وشدد رئيس مجلس الأمة الكويتي، على أن توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التي صدرت في اليومين الماضيين، تستدعي من جميع المسؤولين وأبناء الشعب الكويتي، اتخاذ كل أشكال الحيطة والحذر، والاستعداد لكل الاحتمالات المقبلة.
وأضاف الغانم قائلا :"خارجيا للأسف، الأوضاع غير مطمئنة، أما داخليا بالتأكيد ما استمعنا إليه من استعدادات حكومية وفق ما عرض إلينا أن استعدادات الدولة أفضل بكثير من المرات الماضية".
وأشار إلى أن مجموعة من الوزراء قدموا شرحا عن استعدادات الدولة لمواجهة أي حالة حرب في المنطقة، كل فيما يعنيه، وتلته مداخلات للنواب لإبداء آرائهم وملاحظاتهم، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على إصدار بيان من مجموعة من النواب يوم الأحد أو الاثنين المقبلين.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الكويتي: الدولة جاهزة لأي حرب في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.