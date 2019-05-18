مقتل مدنى وإصابة آخرين فى قصف صاروخى على ريف اللاذقية بسوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل مدني وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم السبت، في قصف صاروخي نفذته مجموعة مسلحة بقريتي الشراشير والحويز بريف اللاذقية في سوريا.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن مسلحين يتحصنون في محافظة إدلب وأقصى الريف الشمالي في اللاذقية قرب الحدود التركية اعتدوا بالصواريخ على القريتين، ما تسبب في مقتل مدني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، ووقوع أضرار مادية في المنازل.
وأوضحت أن وحدة من الجيش السوري ردت على مصدر الاعتداء بضربات أسفرت عن تدمير منصات إطلاق صواريخ وإيقاع خسائر في صفوف المسلحين.
وكان التلفزيون الرسمي السوري قد أفاد في وقت سابق اليوم، بأن الدفاعات الجوية في قاعدة (حميميم) الجوية تصدت لقذائف صاروخية وطائرات مسيرة أطلقتها المجموعات المسلحة.
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