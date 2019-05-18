اخبار الخليج

أقدم صورة لمكة المكرمة تباع بـ250 ألف دولار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أقدم صورة لمكة المكرمة تباع بـ250 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 250 ألف دولار، إنه ثمن أول صورة فوتوغرافية على الإطلاق التقطت لمكة المكرمة، حيث تم بيعها فى مزاد شهدته دار "سوثبى" للمزادات ببريطانيا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والصورة التي التقطها مستشرق هولندي شهير يعتقد أنها تعود لعام 1888، ولم تذكر الصحيفة وقت انعقاد المزاد أو المالك الجديد للصورة التي تعود للمستشرق كريستيان سنوك هرخرونيه، الموظف حينذاك في القنصلية الهولندية في جدة.

Advertisements

وقالت الصحيفة إن هيرجونيز كان "أول باحث غربي يزور مكة"، وتظهر صوره حجاجا على الطريق المؤدى إلى المدينة المقدسة، وبعد عودته إلى هولندا، اشتهر في جميع أنحاء العالم باعتباره مستشرقا بارزا.

وكان سنوك هرخرونيه يمتلك خلفية أكاديمية في اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وله مؤلفات عن مكة خلال عام ونصف قضاها في عمله بالقنصلية.

وقالت دار سوثبي للمزادات إنها تقدم "مجموعة من الكتب والصور الفوتوغرافية التي أتت مباشرة من عائلة سنوك هرخرونيه في شهر مايو، وتتميز بشكل خاص بأنها تنتمي إلى مجموعة المؤلف الخاصة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أقدم صورة لمكة المكرمة تباع بـ250 ألف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا