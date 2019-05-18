شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين فى انفجار وسط الموصل بشمال العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب مواطنين عراقيين إثنين، اليوم السبت، إثر انفجار استهدف مركز محافظة نينوى، شمال العاصمة بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، فى بيان، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم، أن اعتداء إرهابى بواسطة دراجة نارية مفخخة صغيرة الحجم مركونة فى منطقة الدواسة، بالجانب الأيمن لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى، شمالى البلاد، وأضاف، البيان، أن الإعتداء أسفر عن إصابة شخصية بجروح.

وشهدت مدينة الموصل، فى الرابع من الشهر الجارى، تفجيرا مماثلا بواسطة دراجة نارية أيضاً، فى منطقة المجموعة الثقافية، وأسفر عنه إصابة مدنيين إثنين بجروح.

Advertisements

فيما، أعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" فى ديسمبر، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابى الذى احتل نحو ثلث البلاد، ويكرر تنظيم "داعش" بين فترة وأخرى استهداف المناطق التى فقد السيطرة عليها خلال عمليات التحرير، إلا أن القوات الأمنية تحبط غالبية تلك العمليات وتوقع خسائر بين عناصر التنظيم.