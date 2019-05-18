20 قتيلا من " ي ب ك" الإرهابي بانفجارين في الرقة السورية

الرقة/ الخليج 365
قتل 20 عنصرا على الأقل من عناصر منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية، فجر السبت، في انفجارين ضخمين هزا مدينة الرقة شمالي شرقي سوريا.
وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن أحد الانفجارين استهدف مقر ما يسمى الأسايش (الأمن) ومقر ما يسمى "الشرطة العسكرية"، وكلاهما تابعتان لـ"ي ب ك".
ورجحت المصادر أن يكون سبب الانفجارين سيارات مفخخة، وذلك بسبب قوتهما.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن إرهابيي المنظمة ضربوا طوقاً أمنيا حول النقطتين المستهدفتين، ومنعوا أي أحد من الاقتراب.
وأول أمس قتل 5 إرهابيا من عناصر المنظمة في انفجار سيارة مفخخة استهدفت مقر ما يسمى "الأمن العام" في مدينة منبج شرقي حلب (شمال)، حيث تنبى تنظيم داعش العملية.
وتسيطر "ي ب ك " على مدينة الرقة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2017.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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