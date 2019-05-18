إلزام المستأجر بموافقة خطية من المالك قبل القيام بتعديلات على العقار

صحيفة الخليج الالكترونية

ألزم برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان المستأجر للوحدة السكنية بضرورة الحصول على موافقة خطية من مالك العقار عند رغبته بإجراء تغييرات أو تعديلات على العقار.

كما ألزم البرنامج، المستأجر بعدم إزالة التحسينات أو أعمال الديكور الثابتة التي لا يمكن نقلها، أو إزالة أية إضافات مقامة على الوحدات الإيجارية من قِبله، قبل الحصول على موافقة خطية من المؤجر أو وكيله.

ومن الالتزامات أيضا، سماح المستأجر للمؤجر بإجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ الوحدات الإيجارية، وذلك بعد أن يقدم المؤجر ما يثبت الحاجة لهذا الإجراء بتقرير من الجهات المختصة.