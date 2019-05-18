انت الان تتابع زيارة مفاجئة.. حفتر يلتقي رئيس وزراء إيطاليا في روما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

خليفة حفتر

اجتمع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في روما، وتناول اللقاء الذي لم يكن معلن عنه أو تسربت أي معلومات بشأنه، الأوضاع في ليبيا ومعركة طرابلس، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأبدى كونتي قلقه، خلال المحادثات التي استمرت ساعتين، من التوترات في ليبيا، وجدّد دعوته لوقف إطلاق النار من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة، وفق ما نقلت "رويترز". وحسب ما نقلت "بوابة المصدر" عن وكالة "آكي" الإيطالية، فإنه من المتوقع أن يغادر حفتر روما إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكدت إيطاليا وفرنسا مطلع الأسبوع الجاري، في بيان مشترك، "أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار" في ليبيا، ودعتا إلى "استئناف الحوار ضمن العملية التي تجري في إطار قيادة الأمم المتحدة، بهدف السماح للمواطنين الليبيين بتقرير مستقبلهم من خلال انتخابات ديمقراطية". ودعا حفتر إلى استمرار القتال في العاصمة طرابلس،

Advertisements