وذكرت قناة "الإخبارية" السورية أن الدفاعات الروسية في قاعدة حميميم الجوية تصدت لهجوم من الطائرات المسيرة والقذائف الصاروخية. ومن جهة أخرى، أشار التلفزيون الرسمي السوري أن الهجوم يقف ورائه الجماعات الإرهابية التي أطلقت طائرات مسيرة وقذائف صاروخية على قاعدة حميميم وريفي جبلة والقرداحة قرب مدينة اللاذقية. وبحسب التلفزيون السوري، أدت الهجمات إلى مقتل شخص وجرح عدد أخر من المواطنين.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر إعلامية: الدفاعات الجوية الروسية تتصدى للقذائف الصاروخية في قاعدة حميميم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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