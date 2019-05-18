تضاعف طلبات اللجوء في كندا بين عامي 2015 و2017

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تضاعف عدد طالبي اللجوء في كندا خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2017؛ وفقًا لبيانات رسمية صدرت الجمعة من قبل وكالة الإحصاء الكندية.

وبلغ عدد طالبي اللجوء في عام 2015 - وهو العام الذي وصل فيه رئيس الوزراء جستن ترودو إلى سدة الحكم - إلى 16 ألف شخص، حيث ارتفع هذا العدد إلى 50 ألف شخص في عام 2017.

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وواصل عدد طالبي اللجوء في الارتفاع بالبلاد في عام 2018، ولكن بوتيرة أقل؛ ليصل عددهم إلى 55 ألف شخص، إلا أن هذا العدد يبقى أقل بكثير من العدد الأقصى لطالبي اللجوء قبل عقد من الزمن، عندما كان حزب المحافظين الكندي بقيادة ستيفن هاربر في السلطة في أوتاوا.

وتظهر بيانات وكالة الإحصاء أن طالبي اللجوء هم في معظمهم من الذكور، وأن المعدل العمري في أوساطهم أدنى من المعدل العمري في كندا.