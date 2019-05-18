موقع فيسبوك يحظر شركة إسرائيلية بسبب منشورات انتخابية مزيفة

دبي - بواسطة محمد فارس © لويك فينانس تحاول فيسبوك معالجة انتقادات بأنها تغض الطرف عن قيام بعض اللاعبين السياسيين بالتأثير على الانتخابات، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الاميركية في العام 2016.

أعلن موقع فيسبوك الذي يواجه اتهامات بالتشويش على الانتخابات في أرجاء العالم، حظر مئات الحسابات المرتبطة بشركة استشارات سياسية إسرائيلية.

وقالت منصة التواصل الاجتماعي إنّها حظرت "مجموعة ارخميدس" الإسرائيلية التي تتفاخر على موقعها بـ"الفوز بالحملات في ارجاء العالم".

وذكرت الشركة الاميركية العملاقة أنّها أزالت 265 حسابا من منصات فيسبوك وانستغرام من صفحات ومجموعات وفعاليات "منخرطة في سلوك زائف منسق".

ويركز نشاط الشركة على عدة دول إفريقية وفي اميركا الجنوبية وجنوب شرق آسيا ويهدف إلى التأثير على الناخبين من خلال الترويج لمعلومات مضللة.

وحاول مشغلو الشبكة المزيفة إخفاء هوياتهم لكن بعض الأنشطة كانت مرتبطة في شكل واضح بالمجموعة الإسرائيلية التي قالت فيسبوك إنها "انتهكت باستمرار" سياستها.

وقال مسؤول الأمن المعلوماتي في فيسبوك ناثانيال غليشر إنّ "هذه المنظمة وكل فروعها باتت الآن محظورة من فيسبوك وتم توجيه خطاب منع وتوقف لهم".

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ولم يصدر تعليق على الفور من الشركة الإسرائيلية التي تعرّف نفسها بأنها رائدة في "الحملات واسعة النطاق في ارجاء العالم" عبر خبرتها في الاستشارات والتواصل الاجتماعي.

ويتبع نحو 2,8 مليون حساب شخصي واحدة أو أكثر من الصفحات المحظورة للشركة الإسرائيلية التي أنفقت 812 ألف دولار على الدعاية على فيسبوك من العام 2012 وحتى نيسان/ابريل الفائت، حسبما أفاد غليشر.

ونظمت صفحات الشركة الإسرائيلية تسع فعاليات كان أخرها هذا الشهر، لكن فيسبوك قالت إنّه لا يمكنها التأكيد إذا كانت أي من هذه الفعاليات أقيمت بالفعل.

وتحاول فيسبوك معالجة اتهامات بأنها تغض الطرف عن قيام بعض اللاعبين السياسيين بالتأثير على الانتخابات، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الاميركية في العام 2016.

وقال غليشر "نحقق تقدما في القضاء على هذا الانتهاك وكما قلنا من قبل فإنّ الأمر يشكل تحديا مستمرا".