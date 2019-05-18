شباب_الأخضر يختتم استعداداته لودية #البرتغال قبل مونديال #بولندا

يختتم المنتخب الوطني تحت 20 عامًا، السبت، مبارياته الودية، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

ويلاقي الأخضر الشاب، منتخب البرتغال، في المباراة التي تجمعهما تمام الحادية عشر والنصف صباحًا، بتوقيت البرتغال، الواحدة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في لشبونة.

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب الوطني تدريباتهم مساء الجمعة، على ملعب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، والتي تركزت على تطبيقهم لمران البناء تحت الضغط مع التحولات.

يذكر أن المنتخب الوطني الشاب، يتواجد في المجموعة الخامسة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا 2019، إلى جوار منتخبات بنما ومالي وفرنسا، والتي سيفتتح مشاركته خلالها بمواجهة منتخب فرنسا، في 25 من شهر مايو الجاري.