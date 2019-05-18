شكرا لقرائتكم خبر عن «مصادر» تكشف موعد طرح وظائف العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية بدر البريدي، أن وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية أنهت أعمالهما في إعداد الترتيبات الخاصة بالوظائف التعليمية للعام الدراسي المقبل.
ويترقب الخريجون والخريجات طرح إعلان الوظائف التعليمية للعام الدراسي الجديد، فيما توقعت مصادر، أن موعد طرح إعلان الوظائف التعليمية سيكون خلال الأسبوعين المقبلين.
وأشارت المصادر إلى أن العدد المتوقع طرحه من الوظائف يقدر بحوالي 10 آلاف وظيفة تعليمية للجنسين، وسيتاح التقديم عبر نظام “جدارة”.
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