المجتمع الدولي يحضّ على استئناف محادثات السودان فوراً

أعلنت الولايات المتحدة أنّ المجتمع الدولي حضّ المجلس العسكري في السودان والمتظاهرين، خلال محادثات جرت الجمعة في واشنطن، على استئناف فوري للمحادثات المتوقفة.
وكتب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الافريقية تيبور ناجي على موقع تويتر أنّ ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والقوى الأوروبية "دعوا إلى استئناف فوري للمحادثات" بين الاطراف السودانية.
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