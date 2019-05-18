شكرا لقرائتكم العسكريون المتقاعدون يعتصمون في رياض الصلح ونصب "خيمة شهداء الوطن": رفضا للمس برواتبهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 18 مايو 2019 - اخر تحديث في 18 مايو 2019 / 01:11

نفذ الموظفون في مختلف المناطق اللبنانية إضرابا عاما اليوم (الجمعة)، تنفيذاً لدعوة الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الادارة العامة إلى الإضراب والتي أعلنت رفضها لسياسة قضم الحقوق، وإدانتها لأي إجراء يرمي لتحميل الموظفين ومحدودي الدخل جريرة السياسات الخاطئة التي كانت السبب في هدر أموال الخزينة، وأكدت نوال نصر رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة خلال اعتصام الموظفين امام مبنى الـtva قبل الظهر أن "في حال أقروا الاقتراحات التي تسعى إلى قضم مخصصاتنا وحقوقنا، نحن متجهون نحو إضراب مفتوح قد لا ينتهي".



من جهتهم اعتصم الضباط والعسكريون المتقاعدون في ساحة رياض الصلح اليوم، ونصبوا خيمة اطلقوا عليها اسم "خيمة شهداء الوطن" ورفعوا لافتات كتب عليها "حقوق العسكر خط احمر".

ووزع المعتصمون بيانا شددوا فيه على "رفض فرض ضرائب أو اقتطاع ليرة واحدة من رواتب العسكريين المتقاعدين او العسكريين في الخدمة الفعلية". وأشاروا الى ان بعض المسؤولين أصروا على فرض الضرائب على المتقاعدين ويحاولون اقتطاع نسبة مئوية من رواتبهم، "مكافأة لهم على عمر أفنوه في خدمة الوطن بعد أن عملوا سنوات متفانين في خدمة الوطن"، معربين عن اسفهم لان "من سرق الشعب جاء بموازنة لضرب الطبقة الفقيرة والمتوسطة". واعتبروا ان "كل من يسكت عن هذه الاساءة هو تاجر وسارق ولا يستحق ان يحمل جنسية لبنانية".

وقال العميد المتقاعد محمود طبيخ: "نحن هنا جميعا اخوة سهرنا معا وقاتلنا معا، كنا تحت الخطر معا وسنبقى معا في الساحات دفاعا عن حقوقنا وعن حقوق ذوي الشهداء".

اما حسين يوسف والد الشهيد محمد يوسف فقال: "نستذكر ابناءنا الشهداء وبطولاتهم، واليوم تظلم الدولة اللبنانية الشهداء. نحن لن نسمح بأن يقتل ابناؤنا مرة اخرى على ايدي بعض الناقمين في هذه السلطة".

وتوجه يوسف الى جميع المواطنين "بضرورة ان يعوا كل المخاطر التي تواجه لبنان"، مشددا على ان "كل انسان شريف ان يتضامن مع هذه القضية، لانه لولا تضحيات الشهداء لما وجدنا هنا".

وأعلن العسكريون المتقاعدون انهم مستمرون في الاعتصام في الخيمة حتى نهار الاثنين في 20 ايار(مايو) وهو تاريخ الذكرى السنوية لحرب نهر البارد.

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وناشد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الرؤساء الثلاثة "التدخل السريع لإنهاء الوضع المستجد،"، آملاً في "صحوة ضمير من الحكومة والوزراء". وأعلن أن "الاتحاد لن يتوانى عن اتخاذ كل الخطوات الضرورية الضاغطة من الإضراب الوطني العام المتدرّج وصولاً إلى الإضراب الشامل والاعتصامات والتحركات الشعبية إذا لزم الأمر".

هيئة التنسيق: للاضراب والتظاهر الاثنين

وأكدت هيئة التنسيق النقابية ان الرواتب والتقديمات الاجتماعية ومن ضمنها المنح التعليمية وبدلات النقل خط احمر لا تراجع عن اي جزء منها. واشارت الى ان معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة معفية من الضرائب كونها تراكمت من الاشتراكات والحسومات على الرواتب والاقتصاع منها مرفوض قانونا.

ودعت الى الاضراب العام الشامل الاثنين المقبل والاعتصام عند الساعة 3 في ساحة رياض الصلح دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.

من جهتها، دعت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة المعلمين الى "الاضراب والتظاهر الاثنين المقبل".

القضاة مستمرون في اعتكافهم

وقرر القضاة الإستمرار في إعتكافهم، اثر الاجتماع العام الذي انعقد بناء على دعوة مجلس القضاء الأعلى في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز في قصر عدل بيروت للتداول في مسار الأمور المتعلقة بالسلك القضائي واستقلالية القضاء والمسائل المتعلقة بصندوق تعاضد القضاة قانونيا وإداريا وماليا. وفي خلال الإجتماع وضع مجلس القضاء الإعلى المجتمعين في صورة اتصالاته مع السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وانتهى الإجتماع من دون ان يصدر عن المجتمعين أي قرار بتعليق الاعتكاف أو توقيفه، ما يعني ان القضاة سيستمرون في اعتكافهم.